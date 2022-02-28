В Челябинской области частично отменили обязательные QR-коды

Во вторник, первого марта, в Челябинской области смягчают ряд мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба губернатора, QR-коды теперь не нужно будет предъявлять при посещении торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, а также иных объектов торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

QR-коды не будут требовать в парикмахерских, салонах красоты, СПА-салонах, косметических, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, фитнес-центрах, физкультурно-оздоровительных комплексах, бассейнах и на иных объектах, в которых оказываются подобные услуги.

QR-код не понадобится для поездок в пансионаты, санатории, профилактории, на базы отдыха и в иные места отдыха.

Пока QR-код необходимо будет предъявлять только при посещении культурных и спортивных мероприятий в области. При этом снимается ограничение по числу присутствующих на них зрителей.

Также отменяются рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников.

Напомним, с 21 октября 2021 года губернатор Алексей Текслер ввел в регионе дополнительные ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

Как уже сообщало агентство, Челябинский областной суд 15 февраля отказал в удовлетворении иска группы жителей, которые требовали признать недействующим распоряжение регионального правительства об ограничениях на посещение общественных мест для жителей без QR-кода.