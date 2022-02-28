28.02.2022
Единодушное мнение: парковка в парке Гагарина рядом с рестораном «Шафран» челябинцам не нужна
28.02.2022
Челябинские сирены второго марта будут молчать
28.02.2022
На Краснопольской площадке Челябинска появится садик на двести мест
28.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое марта
28.02.2022
Магнитогорца, разбившего стекло в трамвае, отправили в колонию строго режима
28.02.2022
США разжигают ненависть между Россией и Украиной через Ютуб
В Челябинской области частично отменили обязательные QR-коды
25.02.2022
Большинство школ Челябинской области возвратились к привычному очному режиму работы
25.02.2022
За сутки заболело ковидом 2948 южноуральцев, умерло 20
24.02.2022
За сутки заболело ковидом 3118 южноуральцев, умерло 24
22.02.2022
За сутки заболело ковидом 3408 южноуральцев, умер 21
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022