08.09.2023
Первый МФЦ открылся в Ясиноватой при поддержке Челябинской области
08.09.2023
В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку
08.09.2023
По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку
08.09.2023
В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»
08.09.2023
На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице
08.09.2023
Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске
Первый МФЦ открылся в Ясиноватой при поддержке Челябинской области
04.09.2023
Челябинские предприниматели открывают в Ясиноватой первое предприятие
24.08.2023
Челябинские медики трудятся в зоне СВО, не считаясь со временем
15.08.2023
Алексей Текслер: «Мы и дальше будем помогать Ясиноватой»
31.07.2023
Беспилотник сбросил взрывное устройство на водоканал в Ясиноватой ДНР
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023