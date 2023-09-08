Первый МФЦ открылся в Ясиноватой при поддержке Челябинской области

Челябинская область продолжает помогать подшефному городу в Донецкой Народной Республике – сегодня в Ясиноватой открылся первый многофункциональный центр (МФЦ), благодаря помощи Южного Урала.

«Сегодня в Ясиноватой открылось отделение МФЦ. Это первый МФЦ в городе. Данный центр был открыт благодаря помощи Челябинской области, - рассказал в своем Telegram-канале глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко. - Теперь жители прифронтового города получат долгожданный доступ к современному и оперативному сервису оформления документов».

Центр оснащен современной мебелью и техникой, системой навигации, надлежащими условиями для маломобильных граждан.

«Спасибо Текслер! Спасибо Челябинск, - поблагодарил за поддержку глава города. - Несмотря ни на что, город продолжает жить! А мы продолжаем работать».

В ближайшее время в Ясиноватой планируется открыть второй многофункциональный центр.