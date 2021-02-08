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Песков рассказал, когда россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии

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Песков рассказал, когда россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уже этим летом жители смогут вернуться к жизни «с открытым забралом», так как доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%.

Песков в разговоре с изданием ТАСС озвучил, что во многом возвращение к нормальной жизни будет завесить от появления иммунитета к коронавирусу у населения Земли. Иммунитет может сформироваться к середине лета.

«Я думаю, что к середине лета, - сказал Песков. - То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом».

Иммунизация у населения должна появиться как естественным, так и искусственным путем.

«Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», - озвучил Песков.

Напомним, с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 47 тысяч 129 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 270 новых инфицированных, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было – 271).

На седьмое февраля зарегистрировано 16 случаев смерти коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и шесть человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.