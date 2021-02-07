С начала пандемии с ковидом справились 36,5 тысячи южноуральцев

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Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 47 тысяч

С начала пандемии в Челябинской области подтверждено 47 тысяч 129 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 270 новых инфицированных, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было – 271).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, накануне выздоровели и выписаны из больниц 558 пациентов с ковидом (днем ранее – 624). Всего с ковидом справились 37 тысяч 57 южноуральцев.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 случаев смерти коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и шесть человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

С начала пандемии в регионе скончались одна тысяча 803 пациента с коронавирусом, у 846 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 957 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

По состоянию на седьмое февраля в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение семь тысяч 957 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было восемь тысяч 531).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.