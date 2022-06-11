Пленный украинский солдат не видел смысла воевать

Количество украинских пленных, сложивших оружие перед бойцами ВС РФ, народной милиции ЛНР и ДНР, приближается к шести тысячам. На днях их ряды пополнил ещё один военнослужащий – Александр Коваль. Главными мотивами для сдачи в плен он называет предательство своего командования и желание вернуться домой целым.

Отмечается, что ранее Коваль служил во Львове и в городе Яворов. За всё время службы приезжал на Донбасс дважды.

Как утверждает боец, в последний раз он прибыл в город Бахмут, потом их подразделение перебросили в Камышеваху Попаснянского района ЛНР. Там командиры кинули свои подчинённых в чистом поле и исчезли. Как считает Александр, офицеры решили отсидеться в тылу, за спинами солдат.

- Мы были брошены на произвол судьбы, нельзя так относиться к личному составу, – считает он.

И следом отвечает на вопрос, почему решил сложить оружие:

- Смысла не было воевать, надеюсь, что в дальнейшем меня обменяют. А своим сослуживцам желаю сдать оружие и вернуться целыми домой.

Сегодня советник президента Украины Алексей Арестович озвучил цифры потерь ВСУ. По его мнению, с конца февраля вооружённые силы незалежной потеряли порядка десяти тысяч человек. Военные обозреватели считают эти данные сильно заниженными.