11.06.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня
10.06.2022
Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей
10.06.2022
В Челябинской области на жилье для детей-сирот направят 1,1 миллиарда
10.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня
10.06.2022
ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года
10.06.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
Пленный украинский солдат не видел смысла воевать
10.06.2022
Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»
10.06.2022
Александр Лазарев: Донбассу оказывает помощь вся Челябинская область, все южноуральцы
10.06.2022
Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам
10.06.2022
Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022