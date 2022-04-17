17.04.2022
За сутки заболели ковидом 237 южноуральцев, выздоровели 224 человека, умерло шестеро
17.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 апреля
16.04.2022
Из Челябинска в Москву отправился вагон СВ, украшенный фотопейзажами Южного Урала
16.04.2022
«Ласточка» перевезла по маршруту Челябинск – Магнитогорск полмиллиона человек
15.04.2022
В Челябинске нашли заказчика и исполнителя поджога Тойоты
15.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
«Победа» отменяет рейс «Челябинск – Анапа» до конца бархатного сезона
12.04.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен до 19 апреля
18.03.2022
Продлен режим ограничений полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России
25.02.2022
Улететь в Лондон станет сложнее: Росавиация запретила британским авиакомпаниям рейсы в Россию
24.02.2022
Росавиация ограничила полеты в 12 аэропортов, РЖД назначает дополнительные поезда
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
15.04.2022
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022