«Победа» отменяет рейс «Челябинск – Анапа» до конца бархатного сезона

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») отменила рейсы в Анапу из девяти городов России, в том числе из Челябинска. Полеты прекращены по сентябрь, сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

«Авиакомпания «Победа», в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов, вносит вынужденную корректировку в расписание полётов, - говорится в сообщении. - На период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска».

Клиентам, которые приобретали билеты на сайте pobeda.aero, будет автоматически оформлен полный возврат денег за авиабилеты на отмененные рейсы.

Если билет был приобретен у стороннего агентства, для оформления возврата необходимо обратиться в это агентство.

Как уточнили в «Победе», срок поступления денег зависит от условий банка держателя карты и обычно занимает до семи дней.

Напомним, Росавиация 24 февраля ввела ограничение на полеты в ряд аэропортов на юге России. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Изначально запрет действовал до второго марта. Позже решение о закрытии аэропортов неоднократно продлевали и пока они действуют до 19 апреля.