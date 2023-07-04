Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу

На Южно-Уральской железной дороге назначен дополнительный поезд из Челябинска в направлении Анапы. Состав будет курсировать в июле и августе, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В составе предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские/женские купе, багажное купе. Можно будет перевозить и домашних животных без сопровождения владельцами.

Поезд №457/458 будет отправляться из Челябинска 5, 7, 12, 21, 26, 28 июля, 2, 4, 9, 18, 25 августа в 18 часов 30 (минут по местному времени.

Обратно из Анапы 8, 10, 15, 24, 29, 31 июля, 5, 7, 12, 21, 28 августа в 10 часов 40 минут. Время в пути следования поезда составит два дня 11 часов 20 минут. Маршрут пройдет через станции Златоуст, Уфа, Сызрань, Саратов, Волгоград и другие.

Маршрут пройдет через станции Златоуст, Уфа, Сызрань, Саратов, Волгоград и другие.