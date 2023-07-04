04.07.2023
В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию
04.07.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по улице Марченко
04.07.2023
Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу
04.07.2023
Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка
03.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 июля (18+)
03.07.2023
Челябинск продолжает свой дорожный рывок
Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023