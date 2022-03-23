23.03.2022
ВЦИОМ: 74% россиян поддерживают военную спецоперацию России
23.03.2022
Челябинский театр оперы и балета подарил каслинцам «Веселую вдову»
23.03.2022
Бомж осужден за изнасилования десятилетней давности
23.03.2022
Польша высылает 45 российских дипломатов: им предъявлено обвинение в шпионаже
23.03.2022
Челябинский театр оперы и балета финансово поддержал беженцев Донбасса
23.03.2022
Челябинск присоединится к самой масштабной акции «Час Земли»
Польша высылает 45 российских дипломатов: им предъявлено обвинение в шпионаже
23.03.2022
ВЦИОМ: 74% россиян поддерживают военную спецоперацию России
23.03.2022
Челябинский театр оперы и балета финансово поддержал беженцев Донбасса
23.03.2022
Госдума приняла закон о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий
23.03.2022
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022