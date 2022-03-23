Польша высылает 45 российских дипломатов: им предъявлено обвинение в шпионаже

Спецслужба Польши потребовала выслать из страны 45 российских дипломатов, которые обвиняются Варшавой в разведывательной деятельности. Список этих лиц Агентство внутренней безопасности Польши передало в польский МИД. Об этом сегодня, 23 марта, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин, передаёт РИА «Новости».

«Агентство внутренней безопасности подготовило список 45 лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают, располагая дипломатическим статусом, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши», - сообщил министр.

В свою очередь МИД Польши сегодня вызвал посла России Сергея Андреева. Он подтвердил, что Варшава вручила ему ноту о выдворении 45 российских дипломатов, самого Андреева в этом списке нет.

На данный момент дипломатический состав РФ в Польше состоит из 60 человек.

Отметим, что Польша намерена предложить НАТО отправить на территорию Украины миротворческую миссию. Об этом ранее сообщил вице-премьер страны Ярослав Качиньский. 3 марта Верховная Рада Украины призвала ООН и другие международные организации ввести в страну миротворческий контингент для прекращения российской специальной операции.