Правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов IKEA в России

Сделка по продаже трех заводов IKEA в России была одобрена правительственной комиссией. Об этом сообщил газете "Известия" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он рассказал изданию, что 15 февраля правительственная комиссия одобрила продажу заводов IKEA двум отечественным производителям. Покупателями производственных мощностей шведской компании стали производитель кухонных столешниц и фасадов Slotex, а также изготовитель пиломатериалов "Лузалес". Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в стране, а продукцию этих предприятий начнут реализовывать в отечественных розничных сетях. Как отмечает газета, далее российская и шведская стороны должны будут провести сделку, ее сумма и параметры не раскрывают.