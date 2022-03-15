Правительство России призвало граждан не закупать товары впрок

Россиянам нет необходимости запасаться продовольствием впрок, поскольку государство обеспечивает себя основными видами продовольствия, а также расширяет поставки импортной продукции. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передаёт её пресс-служба. По её словам, предпосылок для возникновения дефицита товаров нет.

«Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя. Но не стоит подогревать искусственный спрос закупками впрок. Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнёрскую сеть с дружественными странами», - сказала Абрамченко.

Вице-премьер подчеркнула, что санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России, так как мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками.

Так, за последние полтора месяца разрешение на ввоз в Россию продовольственной продукции получили свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Казахстана, добавила вице-премьер. Речь идёт о поставках молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала. Из Бразилии и Чили разрешили поставки инкубационного яйца и суточных цыплят.