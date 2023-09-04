04.09.2023
Над Брянской областью перехвачены два беспилотника, один пытался атаковать ТЭЦ
04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
04.09.2023
Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы
04.09.2023
Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
04.09.2023
На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы
04.09.2023
В Челябинске вспомнили уральских героев
Предельный возраст для отсрочки от срочной службы для IT-специалистов повышен до 30 лет
26.07.2023
В России увеличили призывной возраст и штраф для уклонистов
01.12.2022
Правовой центр для призывников открыла военная прокуратура Челябинской области
11.10.2018
Врач из Верхнего Уфалея за деньги «отмазывал» призывников от службы армии
15.01.2018
Челябинская область выполнила осенний призыв на сто процентов
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023