Предельный возраст для отсрочки от срочной службы для IT-специалистов повышен до 30 лет

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России стартовал масштабный проект «Достижения.РФ». Он собрал более 1000 главных достижений стр
04.09.2023

Губернатор призвал южноуральцев проголосовать за достижения Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области поздравления со 100-летним юбилеем принимают сотрудники патрульно-постовой
04.09.2023

Патрульно-постовая служба Челябинской области отмечает вековой юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый месяц осени в Челябинской области, сентябрь, по прогнозам синоптиков еще обещает порадоват
04.09.2023

Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывший директор физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» в селе Фершампенуаз в Нагайбакском р
04.09.2023

Экс-директор ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, приговорен к двум годам условно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городе Коркино (Челябинская область) сегодня, четвертого сентября, почтили память жертв теракта
04.09.2023

Белые цветы к белому сердцу: в Коркино почтили память жертв теракта в Беслане
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.09.2023

Над Брянской областью перехвачены два беспилотника, один пытался атаковать ТЭЦ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.09.2023

В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.09.2023

Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.09.2023

Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.09.2023

На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.09.2023

В Челябинске вспомнили уральских героев
призыв в армию
Отсрочка от военной службы
Владимир Путин
Федерация
04.09.2023 20:39

Предельный возраст для отсрочки от срочной службы для IT-специалистов повышен до 30 лет

В России повысили предельный возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вступят в силу с первого января 2024 года - одновременно с федеральным законом, который повышает верхнюю границу призывного возраста.

Предельный возраст ИТ-специалистов для получения отсрочки от срочной службы в армии также повышен с 27 до 30 лет. Этот возрастной ценз начнет действовать с весеннего призыва. В осенний призыв 2023 года возрастные критерии остаются прежними - с 18 до 27 лет.

В минцифры напомнили, для получения отсрочки ИТ-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен иметь российское гражданство, высшее образование по специальности из перечня работать по трудовому договору в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза.

призыв в армию
Отсрочка от военной службы
Владимир Путин
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области поздравления со 100-летним юбилеем принимают сотрудники патрульно-постовой
04.09.2023

Патрульно-постовая служба Челябинской области отмечает вековой юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый месяц осени в Челябинской области, сентябрь, по прогнозам синоптиков еще обещает порадоват
04.09.2023

Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывший директор физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» в селе Фершампенуаз в Нагайбакском р
04.09.2023

Экс-директор ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, приговорен к двум годам условно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.09.2023 18:28

Патрульно-постовая служба Челябинской области отмечает вековой юбилей

04.09.2023 18:08

В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны

04.09.2023 18:04

Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы

04.09.2023 17:49

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04.09.2023 17:47

Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой

04.09.2023 17:37

На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы

04.09.2023 17:14

Экс-директор ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, приговорен к двум годам условно

04.09.2023 17:12

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04.09.2023 16:44

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Мошенники выудили у жителя Коркино крупные суммы дважды за месяц

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Спортивный туризм стал доступен для южноуральцев с особенностями здоровья

31.08.2023 15:30

Веселые и находчивые «Города N» - в Кубке мэра Москвы

31.08.2023 14:40

Пять тысяч первоклассников получили рюкзаки и школьные наборы к первому сентября

31.08.2023 13:26

На Таганае в завершающий день лета выпал снег

31.08.2023 13:04

В Челябинске пройдет конкурс красоты для особых девушек

31.08.2023 13:01

Над Брянском сбиты три беспилотника с помощью антидронового ружья и специального карабина

31.08.2023 12:40

В Челябинске при участии жителей создадут мозаичное полотно, прославляющее город

31.08.2023 12:30

Госэкспертиза одобрила второй этап модернизации контактной сети в Челябинске

31.08.2023 11:58

Доступ туристов на остров Веры на Тургояке по-прежнему ограничен

31.08.2023 11:41

Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования