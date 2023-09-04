Предельный возраст для отсрочки от срочной службы для IT-специалистов повышен до 30 лет

В России повысили предельный возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вступят в силу с первого января 2024 года - одновременно с федеральным законом, который повышает верхнюю границу призывного возраста.

Предельный возраст ИТ-специалистов для получения отсрочки от срочной службы в армии также повышен с 27 до 30 лет. Этот возрастной ценз начнет действовать с весеннего призыва. В осенний призыв 2023 года возрастные критерии остаются прежними - с 18 до 27 лет.

В минцифры напомнили, для получения отсрочки ИТ-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен иметь российское гражданство, высшее образование по специальности из перечня работать по трудовому договору в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза.