26.10.2022
Объявлен сбор собачьей шерсти
26.10.2022
Заключенные челябинской колонии выполнили капремонт стадиона
26.10.2022
ММК-Тур приглашает в виртуальное путешествие на рудообогатительную фабрику
26.10.2022
Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения в виде ареста
26.10.2022
Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным
26.10.2022
Челябинские силовики высадили 800 кедров в поддержку движения «Полки Победы»
Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным
25.10.2022
Граждане Италии считают, что их власти должны прекратить поддержку киевского нацистского режима
25.10.2022
Челябинский «Апостол» говорит огромное спасибо всем землякам за доставленную на передовую помощь
24.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
Военные следователи открыли горячую линию для участников СВО и их близких
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022