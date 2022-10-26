Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным

Необходимые средства для выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, доведены до Министерства обороны России. Правительство РФ держит этот вопрос на контроле и ведет мониторинг выплат.

Об этом сообщил во вторник председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации.

«Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием, - сказал премьер. - Все средства своевременно доведены до Министерства обороны».

Глава кабмина заверил, что правительство держит этот вопрос на контроле. Ведётся мониторинг проведения таких выплат.

Он отметил, что контролем за выплатами в рамках рабочей группы координационного совета занимается министерство финансов совместно с Минобороны.

«Для контроля за исполнением вашего поручения готовим и запуск соответствующей формы обратной связи на Едином портале государственных услуг», - доложил главе государства Михаил Мишустин. - Мы продолжим информировать людей о федеральных и региональных мерах поддержки».

Напомним, 19 октября президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам оказания поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, и членам их семей.

«Минобороны России совместно с Минфином России установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения», - говорится в первом пункте документе.