Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области

Российские военные пресекли очередные попытки киевского режима атаковать беспилотными аппаратами объекты в Белгородской области 11 и 10 сентября.

«11 сентября около часа 20 минут по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщает Минобороны РФ.

Два беспилотных летательных аппарата уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолётного типа», - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Оперативные службы работают на месте происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом», - добавил глава региона.

В воскресенье, 10 сентября, около 14 часов по московскому времени также была пресечена попытка киевского режима атаковать беспилотником объекты в Белгородской области.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения», - рассказал Вячеслав Гладков.