11.09.2023
Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
10.09.2023
В Челябинской области выборы завершены, начался подсчет голосов
10.09.2023
В Челябинске ликвидируют последствия субботнего ливня (ВИДЕО)
10.09.2023
Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска завершат в ноябре 2023 года
10.09.2023
Самолет, вылетевший из Челябинска, при посадке в Новосибирске повредил шасси
10.09.2023
В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах
Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
10.09.2023
Беспилотники и десантники на катерах пытались атаковать Крым
07.09.2023
Гагаринский полк занял в зоне СВО те же позиции, что и наши прадеды в 41-м
07.09.2023
Новые попытки ВСУ атаковать объекты в трех регионах
05.09.2023
Сбитый в Московской области дрон был кустарного производства и, предположительно, со взрывчаткой
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023