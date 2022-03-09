Президент подписал закон о кредитных каникулах для россиян и МСП

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для некоторых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закона, в России в этом году вплоть до 30 сентября будут действовать кредитные каникулы для некоторых субъектов бизнеса и физлиц.

На получение кредитных каникул на шесть месяцев могут претендовать граждане, чей доход снизился более чем на 30%, а также субъекты МСП из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Заемщик вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита. Речь идет о заемщиках, заключивших договор с кредитором до первого марта 2022 года или до вступления закона в силу. Правительство имеет право продлевать предельный срок данного обращения.

Для получения кредитных каникул заемщик должен отвечать сразу трем условиям.

Так, размер кредита не должен превышать максимальный размер, установленный правительством. Кроме того, доход заемщика (совокупный доход всех заемщиков по кредитному договору) за месяц до обращения должен снизиться более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год. В отношении этого заемщика на момент обращения не должен действовать аналогичный льготный период, установленный ранее по ипотечным каникулам.

Длительность льготного периода составляет не более шести месяцев. Срок и дату начала льготного периода определяет заемщик. Дата начала льготного периода по кредитному договору не может быть позже 14 дней с момента обращения по потребительским кредитам, не более чем на один месяц - по ипотечным кредитам.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, программа реструктуризации кредитов в рамках 106-ФЗ доступна розничным клиентам Сбербанка с восьмого 2022 года. Также в Сбере существует собственная программа реструктуризации.