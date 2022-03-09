09.03.2022
Президент подписал закон о кредитных каникулах для россиян и МСП
09.03.2022
В Челябинске пожарные потушили административное здание на Чайковского
09.03.2022
ЦБ ввел временные правила операций с наличной валютой
08.03.2022
В пяти городах Челябинской области объявлены НМУ
08.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
08.03.2022
Воспитанники челябинского хоккея вывезены в Крым из Херсона
Президент подписал закон о кредитных каникулах для россиян и МСП
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022
В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
06.03.2022
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
05.03.2022
Виталий Паутов: Спецоперацию на Украине поддерживаю и в будущее смотрю с оптимизмом
05.03.2022