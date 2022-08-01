При отступлении украинские военные минируют тела своих убитых сослуживцев

Северодонецк – один из городов ЛНР, освобождённых от украинских военных и наёмников ещё в начале июня. Однако он до сих пор покрыт множеством трупов, которые находятся на обочинах и в лесах около самого города. Это всё остатки подразделений ВСУ и националистических батальонов, брошенных своими же «побратимами».

Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко выяснил обстановку на месте, расспросил военных.

– В настоящее время происходит разминирование обочин и русел рек, так как при отходе украинские военные минировали своих же убитых сослуживцев и гражданских. Именно по этой причине нет спешки в уборке останков, – комментирует ситуацию пресс-служба полиции Луганской народной республики.

На одном из таких разминирований побывал Михаил Бондаренко.