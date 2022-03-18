Продлен режим ограничений полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России

Росавиация в четвертый раз продлевает режим временного ограничения на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 14 марта.

«До 26 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России», - сообщило ведомство на своем сайте.

Полёты по-прежнему временно приостановлены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Напомним, Росавиация утром 24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине, ввела ограничение на полеты в ряд аэропортов на юге России. Изначально запрет действовал до второго марта. Позже решение о закрытии аэропортов продлили до восьмого марта, а затем - до 20 марта.