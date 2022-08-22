Программа льготной сельской ипотеки станет бессрочной

Программа льготных ипотечных кредитов для постройки или приобретения жилья в сельской местности стала бессрочной.

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как поясняют в правительстве РФ, программа «Сельская ипотека» была запущены в 2020 году. Изначально предполагалось, что она будет действовать до 31 декабря 2022 года. Отмена такого ограничения позволит получить ипотечные кредиты по льготной ставке ещё большему числу сельских жителей.

«Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы. При этом ставка останется прежней – не выше 3 %», – сказал премьер.

Льготные кредиты выдают гражданам в возрасте от 21 до 75 лет.

Кредит в рамках программы «Сельская ипотека» можно взять на покупку земельного участка и строительство на нём жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

С момента старта программы в Челябинской области оформлено одна тысяча 39 пакетов документов с использованием «сельской ипотеки» по сниженной процентной ставке, сообщает региональное Управление Росреестра. Из них госрегистрация права оформлена по 989 договорам купли-продажи и 59 договорам участия в долевом в строительстве (ДДУ), соглашениям об уступке права требований по ДДУ.

Большая часть «сельских» ипотек на Южного Урала оформлена на объекты недвижимого имущества, расположенные в Сосновском и Красноармейском районах.

В целом по России уже выдано более 97 тысяч кредитов на сумму 187,1 миллиарда рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить 5,2 миллиона квадратных метров жилья.