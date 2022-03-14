Производитель компьютеров ASUS решил закрыть бизнес в России

Тайваньский производитель персональных компьютеров ASUS планирует эвакуировать своих сотрудников и бизнес из России. Об этом заявил глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа, передаёт «Интерфакс». Так в республике отреагировали на призыв украинской стороны остановить продажи продукции в России.

Ранее с такой просьбой к ASUS обратился вице-премьер Украины Михаил Фёдоров. По данным «Интерфакс», руководство компании решило откликнуться на призыв, чтобы избежать репутационных издержек.

Руководитель тайваньского экономического ведомства Ван Мэйхуа заявила, что Тайвань «поддерживает другие демократии» и принял меры против России, отметив, что её «первоначальная реакция» на ситуацию вокруг Украины заключается в скорейшей «эвакуации российского бизнеса и персонала».

Ранее продажи своей продукции в России приостановили компании Apple и Dell, также поставки прекратили такие IT-гиганты как Intel и AMD.

Уход из России техно-компаний прокомментировали в Госдуме. Замглавы Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин выразил мнение, что компания Apple находится под колоссальным давлением американских властей, но после завершения военной спецоперации в Украине она вернётся на российский рынок, который представляет для неё большой интерес.