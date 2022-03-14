14.03.2022
Челябинские власти продолжают борьбу с нелегальными торговыми объектами
14.03.2022
Педагоги Челябинского колледжа культуры оценили работу своих выпускников на сцене «Омнибуса»
14.03.2022
Прокуратура потребовала реконструировать очистные сооружения в Долгодеревенском
14.03.2022
За неделю ковид оборвал жизни 128 южноуральцев
14.03.2022
Работодатель ответит за гибель человека на производстве
14.03.2022
Челябинцы стали активно использовать приложение «Мир» для оплаты проезда в общественном транспорте
Производитель компьютеров ASUS решил закрыть бизнес в России
14.03.2022
В Ростов-на-Дону отправился гуманитарный груз из Челябинска
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
Патриотическая акция «Своих не бросаем» прошла в Челябинской области на ура
14.03.2022
Австралия ввела санкции против 33 россиян
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022