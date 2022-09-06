Путешествия станут доступными для россиян с разным уровнем доходов

Президент Владимир Путин призвал создать необходимые условия, чтобы расширить возможности для путешествий для людей с разным уровнем доходов.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в РФ».

Он отметил, что развивая сферу туризма, нужно в первую очередь исходить из интересов граждан.

«Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции; чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», - сказал глава государства.

По словам президента, нужно сделать так, чтобы россияне могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, знакомиться со столичными городами, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с уникальной природой, в том числе природой Дальнего Востока и русского Севера.

По мнению главы государства, необходимо активно развивать внутренний туризм. «Внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые ещё только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх», - считает президент.

Владимир Путин считает необходимым тщательно проработать вопросы создания крупных федеральных курортов на побережье Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. «Они должны быть всесезонными, иметь современную, комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до десяти миллионов человек», - подчеркнул президент.

Кроме того, по словам главы государства, нужно продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа. На Каспии создать центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам. Уже есть планы по созданию современного морского города-курорта Каякент на Каспийском побережье.

Президент также считает важным обратить особое внимание на восстановление национальных, региональных, местных туристических объектов и троп. «…подойти к этой работе комплексно, оснастив такие пешие маршруты необходимой инфраструктурой: местами отдыха, прокатом инвентаря, центрами гостеприимства», - отметил Владимир Путин.

Глава государства также поручил правительству РФ проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций.