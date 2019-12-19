Путин: Медпомощь люди должны получать бесплатно

Все жители России, особенно дети, должны получать медицинскую помощь бесплатно.

Эту прописную истину президент Владимир Путин еще раз озвучил на своей ежегодной большой пресс-конференции со СМИ, которая проходит 19 декабря в Москве, отвечая на вопрос журналиста, почему приходится периодически всем миром собирать деньги на лечение детей с серьезными заболеваниями.

«Мы лечим бесплатно. Здравоохранение бесплатное. Но есть сегменты, где работу закрывает частная медицина. Но в целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно», - заявил Владимир Путин и добавил, что в подавляющем случае именно так и происходит. Президент подчеркнул, что к детям должно быть особое отношение.

На деле происходит не все так гладко, как должно быть. Родители по разным причинам вынуждены обращаться в частные медицинские центры по вопросам, которые решают и госучреждения. Очень часто в периоды эпидемий в поликлиниках скапливаются огромные очереди у кабинетов, и дети во время длительного ожидания приема активно обмениваются вирусами, что порой приводит ко второй волне заболевания. И родители в периоды подъема уровня заболеваемости предпочитают обращаться в частные клиники, где таких очередей не отмечается и приходит проходит строго по назначенному времени.

Кроме того, работающим жителям практически невозможно обратиться к врачу по месту жительства в вечернее время (это касается, как взрослых, так и детских поликлиник) и вновь приходится идти к частникам.

К зубному врачу в муниципальную поликлинику уже мало кто обращается (опять-таки по причине неудобного графика работы и не очень качественных расходных материалов). И огромные деньги уходят в частные руки.

Все эти вопросы вполне можно решить, нужна лишь политическая воля на местах. Но пока частники завоевывают все большую аудиторию, а муниципалы не очень торопятся исправляться (хотя денег в медицину вкладывается с каждым годом все больше).