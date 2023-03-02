Путин - об украинских неонацистах: Ничего у них не получится - мы их дожмём

Нападение украинских диверсантов на село в Брянской области является террористическим актом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника», прошедшей в режиме видеоконференции второго марта. Глава государства уверен, что у украинских неонацистов ничего не получится и «мы их дожмём».

Он подчеркнул, что диверсанты видели, что атакуют гражданскую машину. «(неонацисты и террористы)… сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление: проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, – «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним», - отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что именно такие люди и ставят перед собой задачу лишить российский народ исторической памяти, лишить ее своей истории, лишить нас своих традиций и языка.

Президент процитировал русского выдающегося педагога Константина Ушинского, который называл «невыносимым насильем» попытки отнять у народа его язык, оборвать «прочную связь, соединяющую поколения в одно великое историческое живое целое».

По словам главы государства, эти преступления совершают неонацисты и их хозяева. «Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания, - отметил Владимир Путин и подчеркнул. - Но вновь повторю: ничего у них не получится – мы их дожмём».

Обращаясь к педагогам, президент сказал, что они и их коллеги, учителя России, воспитали достойных учеников - защитников Отечества. «Своим примером вы научили их отличать подлость от правды, предательство – от честности и справедливости, привили им по-настоящему великое, определяющее всю нашу жизнь чувство глубокой, искренней любви к Родине», - сказал глава государства и поблагодарил учителей за веру в Россию и за то, что они эту веру передают своим ученикам.