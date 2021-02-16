Путин предложил снизить ставку по ипотеке для детей с семьи

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Путин предложил снизить ставку по ипотеке для детей с семьи

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центральным банком представить предложения по реализации льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации: представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Срок исполнения – 31 марта этого года. Ответственными за исполнения поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Льготная ипотека под 6,5% была запущена в прошлом году. Ее должны были завершить 1 ноября 2020 года. Программу продлили до 1 июля 2021 года.