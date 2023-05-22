Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в Стратегии нацполитики

Президент России Владимир Путин отметил важность укрепления общероссийской гражданской идентичности и призвал учесть эту задачу при корректировке Стратегии государственной национальной политики РФ.

За последние годы растет уровень общероссийской гражданской идентичности, заявил Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства пояснил, что уровень общероссийской гражданской идентичности – это когда человек в первую очередь считает себя гражданином России, а потом уже представителем той или иной национальности. И рост этого показателя прямо пропорционален давлению на страну, подчеркнул президент.

«Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился этот параметр общей консолидации: за пять последних лет он вырос на треть, и к началу 2023 года превысил 94%», - отметил глава государства и озвучил статистические данные, подтверждающие его слова. Уровень общегражданской идентичности в 2017 году составил 63% в российском обществе, а в 2022-м – 94,2%.

«Абсолютное большинство людей осознаёт себя прежде всего гражданами страны, ставит на первое место свою принадлежность, причастность к российскому обществу, к государству, а не к определённой этнической групп», - констатировал Владимир Путин.

Внесённые в Конституцию поправки закрепили защиту культурной самобытности всех народов России, сохранение её языкового и этнокультурного многообразия. «Конечно, мы разные люди, и у каждого из нас есть своя любимая нами малая родина. Но единое, мощное, огромное Отечество, за которым мы чувствуем себя как за каменной стеной, у нас одно – это Россия. С её великой многообразной культурой, великой историей – и языковым многообразием и великим русским языком, который в 68-й статье Конституции Российской Федерации закреплён в качестве государственного и выполняет уникальную функцию языка межнационального общения», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин поручил правительству вместе с членами Совета, профильными экспертами увязать все мероприятия Стратегии с учётом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности.

На территории России проживают более 190 народов. В Челябинской области в мире и согласии живут представители 132 национальностей.

«Мерилом гражданской идентичности, моё убеждение, выступает не какая-либо конфессия или национальность, а наша многовековая культура соседского сосуществования, сформировавшая общность россиян, - отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области, генерал-лейтенант полиции в отставке Евгений Савченко. - Нас объединяют территории общего проживания и совместной хозяйственной деятельности, слаженные усилия противодействия природным катаклизмам и внешним угрозам. Всё вместе породило обычаи и традиции, сформировавшие российскую культуру, в которой особое внимание уделяется: значимости семьи и труда, как основы благополучия; почитанию предков и уважительному отношению к защитникам Отечества».

Он напомнил известную мудрость: безопасность начинается с культуры. В конце прошлого столетия культурное наследие стало объектом разрушительных посягательств, и «мы чуть не потеряли свою суверенную государственность». Но с 2000 года страна стала возвращаться к истокам для укрепления на их основе фундамента российской государственности, защиты и комплексной безопасности сограждан-соработников, подчеркнул Савченко.

По мнению Евгения Юрьевича, на сегодня важно максимально повысить престиж профессии учителя и требования к качеству не только образования, но и межнационального воспитания молодого поколения общности россиян, на основе культуры Отечества.

«Мы потомки общности защитников-освободителей, но не завоеватели земель и водных гладей России. Это код нашей общности, вне зависимости от национальности и вероисповедания», - подчеркнул Евгений Савченко.

По словам Владимира Путина, в Стратегию должны быть внесены и корректировки, связанные с вхождением в состав России четырех новых многонациональных субъектов.

«Запорожье, Донецкая и Луганская народные республики, как и другие регионы, по своему составу также являются многонациональными. Помимо русских и украинцев там проживают белорусы, греки, татары, армяне, евреи, представители других народов», - сказал глава государства.

В каждом новом регионе появится отделение общероссийской организации «Ассамблея народов России». Президент попросил глав субъектов Федерации помогать в их работе, использовать опыт участников Ассамблеи в решении текущих задач и на перспективу.

Ассоциация национально-культурных объединений «Ассамблея народов Челябинской области» действует уже более четверти века. На сегодняшний день в ее составе более 30 областных и городских национально-культурных объединений. Организация участвует в решении миграционных проблем, развитии межрегионального и межнационального сотрудничества, обеспечивает преемственность и передачу опыта этнокультурной работы. В 2016 году была создана Молодежная Ассамблея народов Челябинской области.

В Челябинской области проводятся масштабные мероприятия, которые являются важнейшими для сферы национальной политики. В мае состоялся форум «Челябинск многонациональный», на котором было принято ряд важных решений. Так, предложено внедрить в образовательные учреждения проект «Моя Родина – Древняя Русь», активизировать работу Экспертного совета по защите традиционных ценностей, инициировать введение должности Советника по делам религий и национальностей Челябинской области.

В июне состоится традиционная ежегодная международная научно-практическая конференция «Расулевские чтения». В этом году ее тема - «Традиционные конфессии на защите Отечества и духовных ценностей».