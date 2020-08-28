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Работавший на Россию американский шпион жил в Челябинске

Федерация
Сегодня, 11:11
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Обвиняемый в шпионаже и работу на российские спецслужбы американец Питер Рпфаэль Дзибински-Деббинс был завербован в 1996 году. Тогда он находился в Челябинске по образовательной программе, сообщает телеканал 360 со ссылкой на публикацию Washington Post.

Шпион был задержан только 24 августа этого года, хотя признательные показания дал еще в 2019 году. На допросе американец заявил, что, принимая решение о шпионстве в пользу России, хотел сделать нашу страну “свободной”. По словам шпиона, именно в этом и состояла его миссия.

Отмечается, что Деббинс работал на российские спецслужбы вплоть до 2011 года и периодически бывал в стране. Его кодовое имя было “Икар Лесников”. В США с 1998 - 2005 годы мужчина служил в химвойсках, а затем по приказу российской разведки перешел в спецназ.

Ведущая процесс американского шпиона судья была удивлена тем, что даже после признательных показаний он так долго оставался на свободе. Деббинсу теперь грозит длительное заключение в тюрьме либо пожизненное.

 

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