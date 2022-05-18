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Расширен перечень категорий граждан, которые могут стать участниками ЖСК

Правительство Российской Федерации расширило перечень категорий граждан, которые могут быть участниками жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Участниками жилищно-строительного объединения для улучшения жилищных условий на основе паевых взносов теперь могут стать многодетные семьи с тремя и более детьми.

В перечень участников ЖСК включены также молодые специалисты всех категорий, работающие в сфере науки и образования более одного года.

Кроме того, правительство расширило перечень организаций, сотрудники которых могут стать участниками ЖСК. Так, например, туда вошли общероссийские спортивные федерации. Они смогут начать строительство на собственном земельном участке или обратиться в «ДОМ.РФ» с ходатайством о передаче им участка, находящегося в федеральной собственности.

Подписанное постановление – часть мер по реализации указа Президента о мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильём.

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Последние звонки в Челябинске пройдут под контролем полицейских

16.05.2022 12:25

Российские активы Группы Renault перешли в госсобственность

16.05.2022 12:08

Петуния и тагетес, сальвия и цинерария: центр Челябинска расцветает