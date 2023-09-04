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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.09.2023

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ИТ-ипотека
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04.09.2023 12:23
Фото: Министерство социальных отношений Челябинской области

Расширены возможности программы льготной ИТ-ипотеки

Правительство РФ смягчило условия предоставления льготной ипотеки для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Возраст для участия в программе - от 18 до 50 лет включительно. До настоящего момента IT-специалистам (независимо от возраста) для получения льготного кредита в городах-миллионниках необходимо было зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ). В остальных городах и населённых пунктах этот уровень составлял 70 тысяч рублей в месяц. При этом минимальная зарплата специалистов, работающих в Москве, должна составлять не менее 150 тысяч рублей в месяц.

Теперь IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учёта требований к уровню минимальной зарплаты. Остальные требования остались прежними.

Исключение зарплатного ценза позволит ещё большему числу работников отрасли приобрести жильё на выгодных условиях.

Программа льготной ИТ-ипотеки действует с 2022 года. Получить её могут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Предельная ставка по кредиту составляет до 5% годовых. В ряде регионов ставка снижена: Белгородская, Калужская и Самарская области - не выше 2%, Республика Башкортостан - не выше 4%. Банки также могут снижать ставку.

Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников равен 18 миллионов рублей, для остальных – девять миллионов рублей. Первоначальный взнос – от 15%.

Программа распространяется только на новостройки.

Работать в аккредитованной ИТ-компании после оформления кредитного договора нужно от пяти лет. При увольнении льготная ставка действует полгода, за это время нужно устроиться в другую аккредитованную ИТ-компанию.

Общий кредитный лимит по программе на всех заёмщиков увеличен с 240 до 500 миллиардов рублей.

IT-ипотека
ИТ-ипотека
льготная ипотека
Михаил Мишустин
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Губернатор: Последствия атаки на аэропорт в Пскове устранены, никаких ограничений вводиться не будет

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В Магнитогорске при поддержке ММК и ХК «Металлург» развивают детский хоккей

30.08.2023 16:32

В Еткульском районе полным ходом идёт подготовка к сельскохозяйственной ярмарке.

30.08.2023 15:38

В храме Челябинска Георгий Победоносец предстал в мозаике

30.08.2023 15:26

Южноуральцев вновь предупреждают о непогоде

30.08.2023 15:14

Российские истребители уничтожили пять военных катеров с экипажами ВСУ в Черном море

30.08.2023 14:42

На фестиваль «Челябинск хлебосольный» приедет фолк-группа «Узорица»

30.08.2023 14:40

Тонны газировки и соков: что любят пить россияне

30.08.2023 14:37

Полицейские Челябинской области устроили праздник для своих юных подопечных перед новым учебным годом

30.08.2023 14:15

Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд

30.08.2023 13:41

Магнитогорское «Притяжение» обзавелось великолепным спортивным кластером