Смягчены условия льготной IT-ипотеки

В России смягчены условия программы льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабмина.

Льготные кредиты теперь станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний, а не только аккредитованных компаний, получавших налоговые льготы. Воспользоваться льготой теперь смогут сотрудники почти 20 тысяч компаний (ранее лишь 12 тысяч подходили под требования).

Также расширился возрастной диапазон получателей льготной ипотеки. Теперь взять такой кредит смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет (включительно), ранее - от 22 до 44 лет (включительно).

Смягчены требования к минимальной зарплате специалистов - со 150 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и с 100 тысяч до 70 тысяч рублей – в остальных населённых пунктах. При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними. Их минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, теперь минимальный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и в совокупности с работой по совместительству (также в аккредитованной IT-компании).

Ещё одно изменение касается трудового стажа специалистов. Теперь, чтобы сохранить льготную ставку, нужно отработать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита минимум пять лет. Предыдущие правила предполагали трудоустройство на весь срок ипотеки.

При увольнении льготная ставка будет действовать для сотрудника ещё полгода (ранее такой срок составлял три месяца).

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе Президента в 2022 году, чтобы поддержать IT-сектор и создать комфортные условия для работников отрасли. С начала действия программы IT-ипотеки было одобрено 16,9 тысячи заявок и выдано почти шесть тысяч жилищных кредитов, общая сумма которых составила более 54 миллиардов рублей, уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В этом году предельная льготная ставка для IT-специалистов составит до 5% годовых. За счет банковских и региональных программ она может быть дополнительно снижена.

Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 миллионов рублей, для остальных – девять миллионов рублей. Первоначальный взнос – 15%.

«В этом году на обслуживание кредитов планируется направить 6,5 миллиарда рублей, благодаря чему будут поддержаны не менее 24 тысяч IT-специалистов, - отметил Чернышенко. - В 2024 году для поддержки еще 20 тысяч заявок будет выделено восемь миллиардов рублей».

В Минцифры уточнили, заявки по обновлённым условиям уже принимаются. Выдача кредитов начнётся седьмого февраля, после вступления новых правил в силу.