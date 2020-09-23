Расстрелявший в Забайкалье сослуживцев солдат-срочник готов понести наказание

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, признает вину и готов понести наказание, назначенное судом. Как заявил в интервью радио Sputnik адвокат солдата Равиль Тугушев, он никогда и не отрицал вину, а обнародованная следствием информация о проведении его подзащитному психолого-психиатрической экспертизы, в ходе которой у него не было найдено отклонений, была известна еще год назад.

«Вопрос немного в другом – при каких обстоятельствах это было совершено и что послужило тому, что он расстрелял своих сослуживцев. Информация Следственного комитета о том, что Шамсутдинов вменяем, тоже никак не отрицалась – у нас был вопрос, был ли Рамиль в состоянии аффекта во время совершения преступления», – сказал защитник.

Комментируя назначенное на 29 сентября предварительное слушание, на котором будут присутствовать присяжные заседатели, адвокат надеется на объективность.

«Факт неуставных взаимоотношений утвержден, на наш взгляд, есть ряд смягчающих обстоятельств, которые могут повлиять на итоговое решение суда. У нас есть вопрос к экспертизе, которая проводилась, мы подготовили рецензию», – отметил он и добавил, что Шамсутдинов готов принять наказание суда.

Напомним, что инцидент произошел в октябре прошлого года. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам во время сдачи караула. Восемь солдат погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Срочник обвиняется в покушении и убийстве двух и более лиц.