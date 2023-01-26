Решение Берлина поставить Украине танки Сергей Нечаев назвал отказом от исторической ответственности

Решение правительства ФРГ поставить Украине танки «Leopard 2» означает забвение послевоенного примирения русских и немцев. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«25 января 2023 года правительство ФРГ одобрило поставку киевскому режиму тяжёлых боевых танков «Leopard 2», - говорится в комментарии Сергея Нечаева на сайте посольства России в ФРГ. - Другим странам, на вооружении которых находится такая техника, разрешен её реэкспорт на Украину.

<…> Выбор Берлина означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, предание забвению непростого пути послевоенного примирения русских и немцев. С санкции руководства ФРГ боевые танки с германскими крестами вновь будут отправлены на «восточный фронт», что неизбежно приведет к гибели не только российских солдат, но и мирного населения».