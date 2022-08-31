Росавиация обновила перечень субсидируемых авиарейсов в Челябинской области

В Челябинской области запустят новые субсидируемые авиамаршруты, которые до конца этого года будут субсидироваться из федерального и регионального бюджета. Всего в регионе 22 таких направлений.

«Распределена экономия средств федерального бюджета, образовавшаяся в связи с закрытием аэропортов южной и центральной части России», - пояснили в пресс-службе Росавиации.

В конкурсном отборе приняли участие 16 авиакомпаний. Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений (добавлены 49 новых направлений), увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортранса региона, приказом Росавиации от 26 августа 2022 года № 614-П возобновлен маршрут Челябинск - Ханты-Мансийск, полеты будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр» - Пассажирские авиалинии».

Также исключены маршруты из Челябинска в Воронеж и Ростов-на-Дону в связи с временным ограничением полетов в российские аэропорты южных направлений и центральной части России.

В соответствии с приказом Росавиации перечень субсидируемых в 2022 году включает 22 действующих маршрута, в том числе 15 из аэропорта Челябинск и семь из аэропорта Магнитогорска.

Из областного центра субсидированные рейсы будут выполняться в в города Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Иркутск, Казань, Красноярск, Махачкала, Минеральные

Воды, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Сургут, Ханты-Мансийск.

И аэропорта Магнитогорска можно будет улететь в города Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Самара, Сочи, Сургут.