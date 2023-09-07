Росгранстрой: Ситуация на погранпункте Бугристое нормализуется, пробки сократились

На погранично-пропускном пункте Бугристое (Троицкий район Челябинской области, граница России и Казахстана), где с первого сентября ввели электронную очередь, ситуация с загруженностью постепенно нормализуется и количество ожидающих машин сократилось в десять раз, сообщили в Росгранстрое.

Напомним, с первого сентября началась обкатка системы электронного резервирования даты и времени подъезда грузового транспорта к пунктам пропуска. В качестве пилотных площадок выбраны три погранпункта: Бугристое (российско-казахстанская граница), Забайкальск (на границе с Китаем) и Чернышевское (на границе с Литвой).

«Выбраны самые загруженные погранпереходы, где грузовой трафик интенсивный. В Бугристом был организован период бесшовного перехода от живой очереди к электронной», – рассказал заместитель руководителя ФГКУ Росгранстрой Иван Беломестнов.

По словам водителей, система удобна и позволяет заранее выбрать время, чтобы спокойно и без очередей проехать пункт пропуска. Если раньше им приходилось занимать очередь и долго ждать на обочине, то сейчас можно спокойно подъехать к назначенному времени. «Конечно, сейчас идет активный режим обкатки системы, – продолжает Иван Беломестнов. – Не всем новая система нравится, особенно высказывают недовольство те, кто был заинтересован в живой очереди».

Замруководителя Росгранстроя отметил, что в настоящее время ситуация с пробками на погранпункте нормализуется - если раньше на подъезде к пункту пропуска ожидало очереди порядка 300 машин (это очередь около семи километров), то сейчас этот показатель снижен в 10 раз (не более 30-40 авто).

Водителей просят с пониманием относится к загруженности погранпереходов. Сейчас можно заранее выбрать дату подъезда к пунктам пропуска ситуация схожая, а в случае необходимости корректировки планов, можно отменить или перенести бронирование (система электронной очереди имеет такую функцию отмены). Освободившимся временем сможет воспользоваться другой водитель.

Получить доступ к услуге можно не только в электронной системе, но и в терминалах самообслуживания.

Сегодня МАПП Бугристое работает на пределе своих возможностей. Трафик очень высокий. Иван Беломестнов напомнил, что в высокий сезон (а для границы с Казахстаном это август-октябрь) пункт пропуска перегружен. «Ежедневный фактический пропуск в Бугристом составляет более 600 грузовиков (300 на выезд из РФ и столько же на въезд). Добавьте к этому легковой транспорт и автобусы. Пункт пропуска работает на пределе возможностей», - уточнил замруководителя Росгранстрой.

Для увеличения пропускной способности МАПП Минтранс России и Росгранстрой реализуют проект реконструкции. В настоящее время ведется проектирование, строительство начнется в 2024 году. Пропускная способность пункта увеличится до четырех тысяч транспортных средств, из которых 1500 – грузовой транспорт.