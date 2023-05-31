На пункте пропуска в Челябинской области внедрят систему электронной очереди для грузовиков

С первого сентября 2023 года в автомобильном пограничном пункте пропуска «Бугристое», расположенном в Троицком районе Челябинской области (на границе с Казахстаном), начнут действовать электронные очереди для проезда коммерческих грузовиков.

Эта система также будет внедрена еще в двух пунктах пропуска, где уже создана необходимая дорожная инфраструктура: Забайкальск на границе с Китаем, и Чернышевское на границе с Литвой.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, дату и время пересечения границы перевозчики смогут резервировать заранее через специальный бесплатный сервис на официальном сайте «Росгранстроя».

Это позволит водителям заранее резервировать дату и время пересечения границы, что значительно сократит время ожидания в пунктах пропуска и снизит издержки от вынужденного простоя.

С первого марта 2024 года перевозчики смогут забронировать дату и время пересечения границы на портале госуслуг или в государственной информационной системе электронных перевозочных документов.

Для бронирования понадобятся:

- регистрационный номер грузового автомобиля,

- вид перевозки,

- контактные данные.

Если планы изменились, не позднее чем за три часа до пересечения границы дату и время можно будет перенести.

Напомним, в ходе рабочего визита южноуральской делегации в Казахстан губернатор Алексей Текслерий рассказал, что в Челябинской области идет реконструкция автодороги до границы с Казахстаном и автомобильного пограничного пункта пропуска «Бугристое». Глава региона предложил также синхронизировать реконструкцию пункта пропуска с казахской стороны для расширения пропускной способности.