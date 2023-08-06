На погранпункте «Бугристое» в Челябинской области введут электронную очередь

С сентября 2023 года в России заработает система электронного резервирования даты и времени подъезда грузового транспорта к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации. В качестве пилотных площадок выбраны три погранично-пропускных пункта, один из которых расположен на территории Челябинской области, сообщает Росгранстрой.

Первыми будут оцифрованы три пункта: Бугристое (Троицкий район Челябинской области, граница России и Казахстана), Забайкальск (на границе с Китаем) и Чернышевское (на границе с Литвой).

Как пояснили специалисты подведомственного Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой, эти пункты пропуска не случайно выбраны в качестве пилотных. Они наиболее загруженные в части грузового трафика объекты и применение здесь системы электронного резервирования даты и времени проезда будет наиболее актуально.

ФГКУ Росгранстрой пятого июля заключило госконтракты с подрядными организациями на оснащение пунктов пропуска цифровой системой. Разработка программного обеспечения уже началась. В августе 2023 года планируется приступить к оснащению пунктов пропуска необходимым оборудованием планируется.

Как ранее отмечал министр транспорта Виталий Савельев, государственная бесплатная электронная очередь будет внедрена впервые. Это позволит обеспечить порядок и контроль при формировании очередности проезда и минимизировать скопление грузового транспорта на подъездах к пунктам пропуска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Для бронирования даты и времени пересечения границы в одном из трех указанных пунктов пропуска грузоперевозчику необходимо будет зайти в специальный раздел на сайте ФГКУ Росгранстрой, зарегистрироваться в личном кабинете (создать логин и пароль), внести необходимые данные и выбрать удобную дату и время пересечения границы. Получить доступ к услуге можно будет также через терминалы самообслуживания, которые будут установлены в специально отведенных местах на площадке-накопителе или на подъездном участке дороги.

С первого марта 2024 года российские грузоперевозчики смогут бронировать дату и время пересечения госграницы на портале Госуслуг, иностранные перевозчики – в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).