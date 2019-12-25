Росконтролю не хватило яблочного сока в детских шампанских

В России проверили качество детских шампанских. Для тестирования были отобраны 5 брендов. В результате 2 образца отметили в списке с замечаниями, сообщает сегодня, 25 декабря, Лента.ру со ссылкой на данные Росконтроля.

К микробиологическим показателям у тестируемых образцов детского шампанского претензий не было. Все было в норме: ни бактерий, ни плесени обнаружено не было. Опасных и вредных для детей красителей и подсластителей также не нашли.

Однако, без замечаний не обошлось. У брендов Disney / «Микки Маус и друзья» и Disney Cars исследователи нашли фосфат, который не был указан на этикетке в разделе “состав”. Также были обнаружены консерванты в напитках Joy party и Disney Cars. В составе нашли сорбиновую и бензойную кислоту соответственно. В ведомстве уточнили, что это не является грубым нарушением поскольку были указан в маркировке.

В результате Fine life и «Веселый круг» попали в список товаров с замечаниями из-за низкого содержания яблочного сока, а Disney / «Микки Маус и друзья», Disney Cars и Joy Party - были рекомендованы к потреблению.