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31.08.2022

В Еткуле «обкатали» проект для подростков «Территория закона»
ЛНР
Луганск
Леонид Пасечник
Федерация
01.09.2022 11:08
Фото: Михаил Бондаренко

Россия и ЛНР вместе идут в Страну знаний

В столице ЛНР Луганске прошло открытие площадки «Мы вместе» федерального просветительского марафона российского общества «Знание». Параллельно шли трансляции и из Москвы – «Знание. Сила», из Санкт-Петербурга – «Знание. Сделано в России», из Нижнего Новгорода – «Знание. Наследие России», из Петропавловска-Камчатского – «Знание. Экология». В мероприятии принял участие наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

– Площадка организована у нас впервые, мы в республике интегрируемся в область просвещения, культуры, образования России. Сегодня перелом исторических событий Донбасса, он возвращается в свои берега, в Россию. В 1775 году Екатерина Великая основала город Луганск, в советское время он стал промышленным сердцем Донбасса. Мы всегда ощущали себя сердцем Русского мира, но в 1991 году искусственно было выстроена стена, которая разделяла наши страны. Новые власти начали целенаправленно уничтожать экономический потенциал Луганщины, в 2014 году пришли националисты, которые прекратили наши дружеские отношения с Россией. Тогда мы взяли оружие, чтобы защищать нашу родину. В итоге регулярная армия Украины пришла на нашу землю, убивая и уничтожая нас, пытаясь поставить на колени, но до сих пор это никому не удавалось. Только Россия подала нам руку помощи! – с такими словами глава ЛНР Леонид Пасечник открыл просветительский марафон.
Были приглашены такие гости, как Ольга Козакова (председатель комитета ГД РФ по просвещению) и Иван Кусов (министр образования и науки ЛНР). Поднимались вопросы дальнейшего развития республики в области просвещения и науки, именно об этом и рассказали спикеры.

– У нас 488 школ в республике, не считая Северодонецк, Лисичанск, Рубежное , Крименую – там создано ещё 48 школ дополнительно. Очно 1 сентября откроются 412 школ, часть школ откроется в дистанционном формате. Скажу вам, что уровень стандарта  образования будет соблюдён на высоком уровне, – заверил Иван Кусов.
В свою очередь Ольга Козакова затронула вопросы учебников, найденных в школах на освобождённых территориях:

– Те учебники истории, что мы видели, это даже не мифы или фэйки, это фэнтези. Придуманные персонажи в них выражают ненависть ко всему русскому. В нашей системе образования такого, конечно, нет. Россия – она вообще про любовь, про дружбу, у нас в стране более ста народов живёт. Мы умеем дружить, любить, понимать и принимать культуру и традиции друг друга.

На марафоне присутствовал и министр иностранных дел ЛНР Владислав Дайнего, который рассказал историю создания республики, поведал, через какие преграды и жертвы прошлось пройти на международной арене, чтобы добиться признания Луганской народной республики.

Автор: Михаил Бондаренко
ЛНР
Луганск
Леонид Пасечник
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За сутки заболело ковидом 583 южноуральца, выздоровело 409, умерло двое

30.08.2022 11:09

В Челябинскую область пришел птичий грипп

30.08.2022 10:16

ММК делится опытом организации промышленного туризма с гостями из Норильска

30.08.2022 10:10

В Челябинской области КСП проверит траты минздрава на борьбу с коронавирусом

30.08.2022 10:02

Челябинцев приглашают к участию в фестивале «Опаленные сердца»

30.08.2022 09:56

Более 12 тысяч пенсионеров Челябинской области получают надбавку за сельский стаж

30.08.2022 09:55

«Омнибус» Златоуста пополнит репертуар спектаклями для слабовидящего зрителя

30.08.2022 09:45

Геологическая экспедиция на Таганае завершилась удивительными находками

29.08.2022 21:54

ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров

29.08.2022 21:06

Челябинские рентгенхирурги залатали прохудившийся клапан девочке из Тольятти через прокол

29.08.2022 20:34

Южноуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей

29.08.2022 19:12

Минэкологии: Медвежонку, которого видели на базах отдыха под Магнитогорском, ничего не угрожает

29.08.2022 18:18

Во вторник в Челябинской области жара до плюс 33 градусов

29.08.2022 17:53

Профилактическая акция «Правила моей безопасности на железной дороге» стартует на ЮУЖД

29.08.2022 17:32

Анонсы событий и мероприятий на 30 августа (18+)

29.08.2022 17:12

Виктор Ереклинцев ответил на заявление общественников о трате 17-ти бюджетных миллионов на неудавшееся озеленение сквера

29.08.2022 17:09

В воздухе Челябинска вновь регистрируется превышение ПДК по сероводороду