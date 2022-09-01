Россия и ЛНР вместе идут в Страну знаний

В столице ЛНР Луганске прошло открытие площадки «Мы вместе» федерального просветительского марафона российского общества «Знание». Параллельно шли трансляции и из Москвы – «Знание. Сила», из Санкт-Петербурга – «Знание. Сделано в России», из Нижнего Новгорода – «Знание. Наследие России», из Петропавловска-Камчатского – «Знание. Экология». В мероприятии принял участие наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

– Площадка организована у нас впервые, мы в республике интегрируемся в область просвещения, культуры, образования России. Сегодня перелом исторических событий Донбасса, он возвращается в свои берега, в Россию. В 1775 году Екатерина Великая основала город Луганск, в советское время он стал промышленным сердцем Донбасса. Мы всегда ощущали себя сердцем Русского мира, но в 1991 году искусственно было выстроена стена, которая разделяла наши страны. Новые власти начали целенаправленно уничтожать экономический потенциал Луганщины, в 2014 году пришли националисты, которые прекратили наши дружеские отношения с Россией. Тогда мы взяли оружие, чтобы защищать нашу родину. В итоге регулярная армия Украины пришла на нашу землю, убивая и уничтожая нас, пытаясь поставить на колени, но до сих пор это никому не удавалось. Только Россия подала нам руку помощи! – с такими словами глава ЛНР Леонид Пасечник открыл просветительский марафон.

Были приглашены такие гости, как Ольга Козакова (председатель комитета ГД РФ по просвещению) и Иван Кусов (министр образования и науки ЛНР). Поднимались вопросы дальнейшего развития республики в области просвещения и науки, именно об этом и рассказали спикеры.

– У нас 488 школ в республике, не считая Северодонецк, Лисичанск, Рубежное , Крименую – там создано ещё 48 школ дополнительно. Очно 1 сентября откроются 412 школ, часть школ откроется в дистанционном формате. Скажу вам, что уровень стандарта образования будет соблюдён на высоком уровне, – заверил Иван Кусов.

В свою очередь Ольга Козакова затронула вопросы учебников, найденных в школах на освобождённых территориях:

– Те учебники истории, что мы видели, это даже не мифы или фэйки, это фэнтези. Придуманные персонажи в них выражают ненависть ко всему русскому. В нашей системе образования такого, конечно, нет. Россия – она вообще про любовь, про дружбу, у нас в стране более ста народов живёт. Мы умеем дружить, любить, понимать и принимать культуру и традиции друг друга.

На марафоне присутствовал и министр иностранных дел ЛНР Владислав Дайнего, который рассказал историю создания республики, поведал, через какие преграды и жертвы прошлось пройти на международной арене, чтобы добиться признания Луганской народной республики.



