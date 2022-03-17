Россия избежала дефолта по госдолгу

России пока не грозит дефолт. Министерство финансов РФ выплатило иностранному банку-корреспонденту 117,2 млн. долларов по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в марте 2022 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Министерство отметило, что позже отдельно прокомментирует, был ли платёж британскому Ситибанку зачислен.

«Минфин России информирует, что платёжное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено», - говорится в сообщении министерства.

Выплаты по этим бумагам нужно было провести в валюте, но российские счета в иностранных банках сейчас заморожены. Если платёж не прошёл бы, то России пришлось бы перечислять средства в рублях, что означало бы дефолт Российской Федерации по своим обязательствам. Об этом заявило рейтинговое агентство Fitch. Правда, стране в этом случае предоставили бы месяц на то, чтобы найти способ расплатиться по долгам.

Издание Bloomberg попросило представителя Казначейства США прокомментировать возможность для России проводить валютные операции по своим долгам. Как пояснили в американском Минфине, действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах. Ограничения на выплаты по долгам или дивидендам вступят в силу 25 мая 2022 года. Затем на каждый платёж нужно будет получать лицензию.