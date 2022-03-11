Россия осталась без антивирусов Norton и Avast

Американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton, приостановила продажи своей продукции в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Такое решение принято на фоне введения санкций в отношении России и изменений экспортных правил.

«В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент», - заявили в компании.

О приостановке продаж в России и Белоруссии заявил также чешский разработчик антивирусного программного обеспечения Avast, передаёт «Интерфакс».

«Мы прекратили поставки всех наших продуктов из России и Беларуси и приостановили все операции по маркетингу и продажам в этих странах. Мы не относимся к этому решению легкомысленно; мы предлагаем наши продукты в России почти 20 лет, и пользователи в этой стране являются важной частью нашего глобального сообщества», - сообщается в официальном блоге компании.

В Avast отметили, что приостанавливают бизнес в знак осуждения действий России на территории Украины, несмотря на то, что ежегодные налоги компании с российских продаж составляют около 2,5 млн. долларов.

На момент публикации программа Avast была доступна для скачивания российскими пользователями. Пользователи Norton обновить антивирусные базы уже не могут.

Ранее в России и Белоруссии прекратил продажу новых лицензий на свои продукты разработчик антивирусов Eset.