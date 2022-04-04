Россия вводит ответные визовые меры для недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, четвертого апреля, подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств».

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В Указе отмечается, что он подписан, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан…».

Из документа следует, что Россия приостанавливает действие некоторых пунктов соглашений об упрощенном порядке выдачи виз с Евросоюзом, а также с правительствами Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна и Федеральным советом Швейцарии.

Кроме того, Владимир Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц.

Указ вступает в силу со дня его подписания.