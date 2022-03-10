Россия выходит из Совета Европы

Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Такое решение принято из-за того, что недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе, отмечается в заявлении.

В дипведомстве подчеркнули, что ход событий «становится необратимым», и Россия не станет мириться с действиями Запада «в русле насаждения порядка, основанного на правилах», который приходит на замену попираемого США и их сателлитами международного права.

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», - говорится в сообщении.

Заявление МИД РФ уже прокомментировали в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, прекращение работы России в Совете Европы подразумевает выход из всех профильных институтов организации.

Отметим, что с юридической точки зрения для выхода из Совета Европы необходимо принять федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. И в этом случае, согласно Уставу Совета Европы, государство перестаёт быть членом организации с 1 января следующего года. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) продолжит принимать все жалобы на нарушения Конвенции до даты выхода государства из Совета Европы.