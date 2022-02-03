Россиян защитили от покупки аварийного жилья

Россиянам упростили доступ к информации о состоянии дома при покупке квартиры. Теперь, является ли дом аварийным или нет, можно узнать, просто запросив выписку из ЕГРН. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.

С первого февраля текущего года данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции обязаны передавать в Росреестр органы местного самоуправления. Раньше такой обязанности у региональных и муниципальных властей не было. Гражданам приходилось обращаться за информацией в орган муниципалитета, однако ждать ответа зачастую приходилось до 30 дней, что ставило под угрозу сделку по покупке жилья.

Новый закон призван упростить сбор данных о состоянии приобретаемого жилья и защитить россиян от мошенников. Дело в том, что до настоящего времени человек мог купить квартиру, не зная о том, что приобретает аварийное жильё или жильё, которое подлежит сносу. Этим часто пользовались аферисты, скрывая данную информацию и завышая стоимость квартир. При этом выявить недостатки визуально часто бывает сложно: дом может выглядеть вполне нормально, но иметь аварийные несущие конструкции.

Теперь риски купить полуразрушенное жильё сведены к минимуму: достаточно сделать выписку из ЕГРН. Сделать это можно через МФЦ, портал «Госуслуги» или на сайте Росреестра. Данные об аварийности домов органы государственной власти и местного самоуправления должны внести в базу до первого июля 2022 года.