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Россиянам пообещали бесплатный проезд в троллейбусах и платные дороги

Федерация
Сегодня, 14:45
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В России бесплатный проезд в общественном транспорте можно будет ввести для граждан к 2035 году. При этом предлагается сделать платным проезд на авто по большинству региональных и городских дорогах. Такая инициатива была озвучена сегодня, 11 сентября, Минтрансом РФ.

Как пишет РБК, введение бесплатного проезда в общественном транспорте через 15 лет прописано в обновленном проекте транспортной стратегии. Одним из главных условий реализации такой инициативы называется введение платного проезда для автомобилей по дорогам регионального и городского значения.

Такая мера призвана увеличить финансирование транспортной инфраструктуры и регулировать ее использование перевозчиками и населением, а также сократить использование личных автомобилей жителями крупных городов. В то же время на территории городов в Минтрансе предлагают стимулировать граждан передвигаться на велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки - метро и легком рельсовом транспорте.

 

 

 

 

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