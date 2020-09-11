Россиянам пообещали бесплатный проезд в троллейбусах и платные дороги

В России бесплатный проезд в общественном транспорте можно будет ввести для граждан к 2035 году. При этом предлагается сделать платным проезд на авто по большинству региональных и городских дорогах. Такая инициатива была озвучена сегодня, 11 сентября, Минтрансом РФ.

Как пишет РБК, введение бесплатного проезда в общественном транспорте через 15 лет прописано в обновленном проекте транспортной стратегии. Одним из главных условий реализации такой инициативы называется введение платного проезда для автомобилей по дорогам регионального и городского значения.

Такая мера призвана увеличить финансирование транспортной инфраструктуры и регулировать ее использование перевозчиками и населением, а также сократить использование личных автомобилей жителями крупных городов. В то же время на территории городов в Минтрансе предлагают стимулировать граждан передвигаться на велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки - метро и легком рельсовом транспорте.