Россияне не считают детство детей более счастливым, чем свое

Лишь один из пяти россиян считает, что детство нынешнего подрастающего поколения счастливее, чем их собственное. Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты исследования* в Международный день защиты детей.

По результатам исследования, каждый второй россиянин (51%) не считает детство нынешних детей более счастливым, чем свое. Эту позицию опрошенные чаще всего объясняют чрезмерной увлеченностью подрастающего поколения гаджетами, нехваткой живого общения со сверстниками и подвижных игр на свежем воздухе. Напротив, каждый пятый (22%) убежден, что сегодняшние дети счастливее: родители уделяют им больше внимания, чем это было принято у предыдущих поколений, а современные информационные технологии предоставляют немыслимые ранее возможности. Затруднились оценить, какое поколение детей более счастливо, 27% россиян: «В материальном смысле они благополучнее нас, но в нашем детстве мир был безопаснее, и мы были свободнее».

Чем старше респонденты, тем чаще они склонны идеализировать свое детство и критиковать душевное состояние современных детей. Так, если среди опрошенных в возрасте до 34 лет такую позицию разделяют 46%, то среди россиян старше 45 лет — уже 56%.

Убежденность в том, что нынешнее поколение детей ничуть не счастливее предыдущих, наиболее характерно для респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (58%).

Как отмечают аналитики SuperJob, склонность идеализировать свое детство была присуща россиянам и ранее. В 2007, и 2009 году, отвечая на аналогичный опрос, большинство не считало современных им детей более счастливыми. За 16 лет выросло число россиян, которые затрудняются оценить, чье детство счастливее.

*Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 30—31 мая 2023 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.