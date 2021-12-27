Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года

Половина россиян планирует потратить на празднование Нового года от 20 до 25 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. 20 % опрошенных рассчитывают уложиться в сумму до 20 тыс. рублей, 15% готовы потратить в новогодние праздники 25–30 тыс. рублей. Ещё столько же заявили о вероятности того, что им придётся выложить на подарки и развлечения более крупную сумму - свыше 30 тыс. рублей.

При этом порядка 70% россиянам не хватает средств для покрытия всех праздничных расходов, отмечают аналитики. Но несмотря на дефицит средств, лишь каждый девятый опрошенный заявил о намерении оформить займы и кредиты для покрытия новогодних трат.

Большинство респондентов признались, что собираются сократить траты, еще 15% россиян выразили надежду на премии по итогам года. Также 5% опрошенных планируют занять деньги у знакомых.