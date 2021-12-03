Российская компания «Омикрон» подала иск к ВОЗ

Российская сеть офтальмологических центров «Омикрон» подала иск к Всемирной организации здравоохранения, передаёт ТАСС. Компания добивается запрета на использование слова «омикрон» для обозначения штамма короновируса.

"Мы требуем от ВОЗ прекратить использование слова "омикрон" в контексте коронавируса на территории Российской Федерации. Мы подали исковое заявление, потому что "омикрон" - это у нас зарегистрированный товарный знак как раз в области здравоохранения", - заявил гендиректор сети Александр Падар.

Глава компании пояснил, что если новый штамм окажется смертельным, то репутационных и финансовых потерь избежать не удастся. По его словам, перспективу судебного разбирательства юристы оценивают положительно.