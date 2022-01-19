Российские миротворцы покинули Казахстан

Россия завершила вывод миротворцев из Казахстана. Сегодня из Нур-Султана и Алма-Аты вылетели последние четыре российских военно-транспортных самолета с миротворцами ОДКБ на борту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Командующий миротворческим контингентом генерал-полковник Андрей Сердюков заявил об успешном завершении миссии.

«Миротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на территории республики Казахстан завершена», — заявил Сердюков, добавив, что с поставленной задачей миротворцы справились.

Напомню, что миротворческие подразделения из России, Беларуси и Армении были направлены в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарт Токаева, который призвал ОДКБ оказать республике помощь «в преодолении террористической угрозы». Так казахстанское руководство оценило ситуацию в республике, где в течение нескольких дней продолжались массовые протесты и беспорядки. Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались 2 января, затем демонстрации быстро переросли в столкновения с полицией. В стране был введен режим чрезвычайного положения.

Прибывшие в республику миротворцы взяли под охрану важные объекты. В боевых операциях их участие не предполагалось. 11 января Касым-Жомарт Токаев заявил о стабилизации ситуации и решении о выводе миротворческого контингента.