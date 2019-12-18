Российские учёные смогут получать недорогой инулин

В России могут начать производить свой инулин. Новый способ получения этого вещества разработали специалисты Воронежского государственного университета. Об этом они рассказал радио Sputnik.

Инулин – это сахарозаменитель, который выписывают больным сахарным диабетом. Также его можно встретить в низкокалорийных кондитерских и молочных изделиях.

Сегодня на российском рынке присутствует инулин, который производят по запатентованным западным технологиям, и это приводит к высокой цене. Однако новая технология позволит снизить ценник на 64%, рассказала автор нового метода получения инулина, доцент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии фармацевтического факультета ВГУ Нина Дьякова.

"Имеющиеся сегодня запатентованные технологии получения инулина отличаются малым выходом продукта и его длительной подготовкой. Установлено, что ультразвуком частотой 19-44 кГц можно извлекать биологически активные вещества из растений в несколько раз эффективнее. По сравнению с имеющимися технологиями получения инулина предлагаемые методики позволяют сократить технологический процесс с 3-5 суток до 4-5 часов. При этом увеличивается и количество вырабатываемого инулина", – рассказала доцент.

Кроме лекарственного рынка, инулин востребован и в косметологии. Это вещество имеет увлажняющие свойства и его включают в состав кремов, гелей для душа и шампуней. Использование инулина, произведенного в России, может снизить стоимость и этих продуктов.