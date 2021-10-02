В детсаду Челябинска открылась группа для детей с сахарным диабетом

Первого октября в детском саду № 194 Центрального района Челябинска открылась специализированная группа для детей с сахарным диабетом первого типа. Она предназначена для ребят от трех до семи лет. Состояние малышей в течение дня будут постоянно контролировать две медицинские сестры, за здоровьем воспитанников будет системно следить детский эндокринолог. Но главное – детей научат жить со своим заболеванием.

Как сообщила пресс-секретарь ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России Екатерина Минеева, работа проекта по созданию диабетических групп в челябинских детских садах – заслуга целой команды челябинских врачей. В команду входят главный врач детской городской клинической поликлиники № 8 Антон Рыжий, заведующая детской городской клинической поликлиникой № 8 Юлия Дубровина и главный внештатный специалист-детский эндокринолог по Челябинскому городскому округу, доцент кафедры «Пропедевтики детских болезней и педиатрии» ЮУГМУ Екатерина Романенко.

«Особенность групп – медицинское сопровождение детей с сахарным диабетом, в нем задействованы медсестры, которые наблюдают за детьми от момента их поступления утром в детский садик – до ухода из него и врач-детский эндокринолог. Педагогическое сопровождение специализированных групп осуществляют обычные воспитатели, поэтому дети – буквально под двойным контролем. Проект реализуется на бюджетные средства, поэтому никаких дополнительных взносов с родителей не берут», – говорит Екатерина Романенко.

В «диабетической» группе смогут принять до 25 детей, сегодня в списке уже 14 малышей. Это вторая специализированная группа в Челябинске – первая была открыта в 2018 году в челябинском детсаду № 17, в ней занимается 28 детей. Записать малыша в специализированную группу его родители смогут с помощью городского управления образования – нужно подать заявку и получить путевку, вне зависимости от того, в каком районе Челябинска проживает семья.

Врачи подчеркивают, что никаких торжеств в честь открытия «особенной» группы не предусматривается. Просто дети придут в садик и приступят к своим обычным играм под присмотром медицинских работников.

«Наша цель – научить детей жить с сахарным диабетом: самостоятельно определять гликемию, вводить инсулин. Мы позволяем им участвовать в этих процессах. Дети в группе разновозрастные, поэтому учатся не только у нас, но и друг у друга. Конечно, многие не знают цифр, но они способны технически следить за своим состоянием – дети с сахарным диабетом вообще взрослеют быстрее сверстников. Некоторые сначала отказываются учиться, мы их не неволим, не заставляем. Но со временем все активно втягиваются в процесс. Нам очень важно подготовить детей к дальнейшей жизни в школе, где не будет постоянного медицинского сопровождения. Чтобы они чувствовали себя комфортно, могли беречь свое здоровье», – рассказывает Екатерина Романенко.

На 31 декабря 2020 года в Челябинске насчитывалось 527 детей с сахарным диабетом первого типа. Эндокринологи отмечают, что диабет стремительно молодеет, и это – общемировая проблема.

«Все больше заболевает детей раннего возраста. Если сравнивать статистику 2011-2012 года с нынешней, то мы увидим, что количество детей с сахарным диабетом в Челябинске, выросло в два раза. Это общая тенденция во всей человеческой популяции. С чем это конкретно связано – медицинская наука с уверенностью сказать пока не может. Предполагается, что влияют различные факторы: генетическая предрасположенность, окружающая среда», – констатирует Екатерина Романенко.