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Российских дачников ждет налог на воду

Федерация
Сегодня, 15:47

В России для некоторых жителей частного сектора и владельцев дачных участков будет введен налог на воду из скважины или колодца. Оформление же новой собственной скважины теперь станет платным. Соответствующие поправки были внесены в закон “О недрах” еще в 2017 году, пишет сегодня, 29 июня, LIFE.

Однако в стране с 2016 года действовала “водная амнистия”, которая закончилась в 2019 году. Налог будет распространяться на организации и граждан, которые используют скважины для коммерческих целей или объем потребления в сутки превышает 100 куб.м. В эту категорию попадают садово-огородные товарищества, использующие для полива одну скважину.

Согласно требованиям, на каждой скважине должен быть счетчик, данные которого будет проверять Росприроднадзор. Примечательно, что используемые в личных целей скважины глубиной 20 метров не будут облагаться налогом.

Предусмотрены и меры ответственности. Так, за нарушение требований будет грозить штраф для граждан до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей.

 

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