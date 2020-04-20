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Российским дачникам пропишут права

Федерация
Сегодня, 14:12

В России права соседей по дачам решили прописать в Гражданском кодексе. Поправки призваны уравнять в правах владельцев садово-огородных участков и обязать соседей уважать друг друга. Как сообщил сегодня, 20 апреля, руководитель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения кодекс уже подготовлены.

Согласно поправкам, сосед может потребовать снести объект на другом участке, если он ему мешает. Например, постройка привела к уменьшению притока света и увеличения тени на земельном участке, пишет “Российская газета”. 

В том случае, если садовод посадил на своем участке растение, которое мешает соседу, то ему придется терпеть и не жаловаться на шум, дым, копоть и другие неудобства со стороны соседей. Потребовать устранить нарушения владелец участка сможет, когда соседское влияние будет нарушать нормативы или выходить за принятые пределы.

Новведения позволять разрешать извечный спор дачников о принадлежности упавших на соседскую землю плодов растений. Согласно поправкам, решать “чей этот фрукт” может владелец земли, на которую попал плод.
 

 

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