Российским школьникам предложили предоставлять интернет со скидкой

В России появилась инициатива, призванная помочь семьям, в которых дети вынуждены учиться на дистанционно. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять таким семьям скидку на оплату интернета в размере 50%. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

По мнению депутата, с начала учебного года в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией были приняты решения по переводу на дистанционное обучение ряда школьников и студентов. Бремя по расходам на оплату интернета ложится на плечи семей.

Парламентарий просит рассмотреть возможность организации механизма предоставления компенсации из федерального бюджета расходов на оплату услуг подключения к сети. Предлагается установить скидку в размере 50%, но не более 50 рублей.